All bus routes to and from Andorra (France, Spain). Stations, prices and schedules

________________________________________

Andorra – Barcelona (ALSA)

Andorra – Barcelona (NOVATEL)

Andorra – Barcelona (DIRECT BUS)

Andorra – Toulouse (NOVATEL)

Andorra – Madrid (ALSA)

Andorra – Lleida – RENFE estació de tren (MONTMANTELL)

Andorra – La Seu D’ Urgell (MONTMANTELL)

Andorra – Costa Daurada (MONTMANTELL)

Andorra – L’Hospitalet de Pres, SNCF railways (MONTMANTELL, cancelled)

National bus routes in Andorra

________________________________________

ALSA: Barcelona – Andorra – Barcelona

(All Andorra: the best price for round trip – 28.70 euro)

Barcelona (Estación Nord) – Andorra la Vella (Estació central)

Barcelona 06:30 – Andorra 10:30

Barcelona 07:00 – Andorra 10:15

Barcelona 07:30 – Andorra 11:40

Barcelona 10:30 – Andorra 13:45

Barcelona 15:00 – Andorra 18:15

Barcelona 15:00 – Andorra 19:00

Barcelona 15:00 – Andorra 19:15

Barcelona 19:00 – Andorra 22:20

Andorra la Vella (Estació central) – Barcelona (Estación Nord)

Andorra 05:50 – Barcelona 9.45

Andorra 06:00 – Barcelona 09:20

Andorra 06:00 – Barcelona 10:00

Andorra 11:00 – Barcelona 14:15

Andorra 15:00 – Barcelona 18:15

Andorra 15:00 – Barcelona 19:00

Andorra 15:50 – Barcelona 20:00

Andorra 19:15 – Barcelona 22:30

________________________________________

DIRECT BUS: Airport El Prat – Barcelona – Andorra – Barcelona – Airport El Prat

El Prat terminal 1 – El Prat terminal 2 – Barcelona (Estació SANTS) – Andorra la Vella (Estació central)

SANTS 06.15 – Andorra la Vella 09.15

Terminal 1 07.30 – Terminal 2 07.45 – SANTS 06.15 – Andorra la Vella 09.15

Terminal 1 11.00 – Terminal 2 11.15 – SANTS 11.45 – Andorra la Vella 14.45

Terminal 1 13.00 – Terminal 2 13.15 – SANTS 13.45 – Andorra la Vella 16.45

Terminal 1 15.00 – Terminal 2 15.15 – SANTS 15.45 – Andorra la Vella 18.45

Terminal 1 17.30 – Terminal 2 17.45 – SANTS 18.15 – Andorra la Vella 21.15

Terminal 1 20.00 – Terminal 2 20.15 – SANTS 20.45 – Andorra la Vella 23.45

Terminal 1 23.00 – Terminal 2 23.15 – SANTS 23.45 – Andorra la Vella 02.45

Andorra la Vella (Estació central +10 min. Sant Julia, parada 612) – Barcelona (Estació SANTS) – El Prat terminal 2 – El Prat terminal 1

Andorra la Vella 06.15 – SANTS 09.15 – Terminal 2 09.45 – Terminal 1 10.00

Andorra la Vella 08.15 – SANTS 11.15 – Terminal 2 11.45 – Terminal 1 12.00

Andorra la Vella 11.15 – SANTS 14.15 – Terminal 2 14.45 – Terminal 1 15.00

Andorra la Vella 13.15 – SANTS 16.15 – Terminal 2 16.45 – Terminal 1 17.00

Andorra la Vella 15.15 – SANTS 18.15 – Terminal 2 18.45 – Terminal 1 19.00

Andorra la Vella 18.15 – SANTS 21.15 – Terminal 2 21.45 – Terminal 1 22.00

Andorra la Vella 20.15 – SANTS 23.15 – Terminal 2 23.45 – Terminal 1 00.00

Andorra la Vella 22.15 – SANTS 01.15 – Terminal 2 01.45 – Terminal 1 02.00

DIRECT BUS Andorra – Barcelona: prices

Andorra – SANTS: one way 29.50 euro, round trip 49.50

Andorra – Aeroport El Prat: one way 33.50 euro, round trip 57.50 euro

________________________________________

NOVATEL: Barcelona – Andorra – Barcelona (All Andorra: NOVATEL offers door-to-door services)

Andorra la Vella (Estació central) – Barcelona (Airport EL Prat)

Andorra 05.00 – Terminal 2 08.00 – Terminal 1 08.15

Andorra 07.00 – Terminal 2 10.00 – Terminal 1 10.15

Andorra 09.00 – Terminal 2 12.00 – Terminal 1 12.15

Andorra 11.00 – Terminal 2 14.00 – Terminal 1 14.15

Andorra 13.00 – Terminal 2 16.00 – Terminal 1 16.15

Andorra 15.00 – Terminal 2 18.00 – Terminal 1 18.15

Andorra *17.00 – Terminal 2 *20.00 – Terminal 1 *20.15 (*valid from 1st December to 31st March)

Barcelona (Airport EL Prat) – Andorra la Vella (Estació central)

Terminal 1 10.00 – Terminal 2 10.15 – Andorra 13.15

Terminal 1 12.00 – Terminal 2 12.15 – Andorra 15.15

Terminal 1 14.00 – Terminal 2 14.15 – Andorra 17.15

Terminal 1 16.00 – Terminal 2 16.15 – Andorra 19.15

Terminal 1 18.00 – Terminal 2 18.15 – Andorra 21.15

Terminal 1 20.00 – Terminal 2 20.15 – Andorra 23.15

Terminal 1 *22.00 – Terminal 2 *22.15 – Andorra *01.15 (*valid from 1st December to 31st March)

Travel time 3 h. The price: one way trip 33 euro, round trip 56 euros.

________________________________________

NOVATEL: Andorra la Vella – Toulouse – Aeroport Blagnac

Andorra la Vella (Estació central) – Pas de la Casa – Aeroport Blagnac – Toulouse (Gare Matabiau)

Andorra 05.00 – Pas de la Casa 05.30 – Aeroport Blagnac 08.00 – Toulouse 08.30

Andorra *10.00 – Pas de la Casa *10.30 – Aeroport Blagnac *13.00 – Toulouse *13.30 (*valid from 1st December to 31st March)

Andorra 15.00 – Pas de la Casa 15.30 – Aeroport Blagnac 18.00 – Toulouse 18.30

Toulouse (Gare Matabiau) – Aeroport Blagnac – Pas de la Casa – Andorra la Vella (Estació central)

Toulouse 10.30 – Aeroport Blagnac 11.00 – Pas de la Casa 13.30 – Andorra la Vella 14.00

Toulouse *15.00 – Aeroport Blagnac *15.30 – Pas de la Casa *18.00 – Andorra la Vella *18.30 (*valid from 1st December to 31st March)

Toulouse 19.30 – Aeroport Blagnac 20.00 – Pas de la Casa 22.30 – Andorra la Vella 23.00

Travel time 3 h. The price: one way trip 36 euros, round trip 64 euros.

________________________________________

Montmantell: Andorra – Lleida RENFE Estació – Lleida Estació central

Departures:

Andorra la Vella Estació central: 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00

Lleida Estació central: 09:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:30

Lleida -Renfe: 10:00, 14:00, 16:00, 18:00, 19:45, 22:00

This service operates daily except on December 25 and January 1.

Home pick-up service (Andorra la Vella, Escaldes, La Massana, Encamp and Sant Julià de Lòria) available with reservation, consult rates.

Prices: one way trip 23.50 euro, round trip 42.30 euro.

Information and Ticket Sales: from Monday to Friday from 09:00 a.m. to 01:30 p.m. and from 3:30 p.m. to 07:00 p.m. The tickets are available at the bus without booking.

________________________________________

ALSA: Andorra – Madrid—Andorra

Madrid (Av. America) 01:30 – Andorra la Vella (Estació central) 13:45. Travel time 12:15 h.

Madrid – Barajas Airport T4 01:45 – Andorra la Vella (Estació central) 13:45. Travel time 12:00 h.

Madrid (Av. America) 10:00 – Andorra la Vella (Estació central) 22:20. Travel time 12:15 h.

Madrid – Barajas Airport T4 10:15 – Andorra la Vella (Estació central) 22:20. Travel time 12:00 h.

Andorra la Vella (Estació central) 05:50 – Madrid (Av. America) 18:35

Andorra la Vella (Estació central) 06:00 – Madrid (Av. America) 18:35

Andorra la Vella (Estació central) 11:00 – Madrid (Av. America) 22:50

Andorra la Vella (Estació central) 15:00 – Madrid (Av. America) 03:05

________________________________________

Montmantell: Escaldes-Engordany – La Seu D’Urgell

Escaldes-Engordany (Caldea, C. Josep Viladomat Costat Parc de la Mola)—La Seu d’Urgell (Estació central)

Sortidas Escaldes (from Monday to Saturday): 07.15, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00. Sunday: 8.15, 10.30, 13.00,17.00, 19.15

Sortidas La Seu d’Urgell (from Monday to Saturday): 7.00, 7.45, 9.00,10.00,11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00. Sunday: 07.45, 9.10, 12.10, 16.00, 18.30

________________________________________

Montmantell: Andorra la Vella – L’Hospitalet SNCF (!cancelled)

Andorra la Vella (Estació central) 06:30 – Escaldes 06:35 – Encamp 06:40 – Canillo 06:45 – Soldeu 06:50 – Pas de la Casa 07:10 – L’Hospitalet 07:30

Andorra la Vella (Estació central) 16:45 – Escaldes 17.05 – Encamp 17.15 – Canillo 17.20 – Soldeu 17.35 – Pas de la Casa 18.15 – L’Hospitalet 18.45

L’Hospitalet 08:50 – Pas de la Casa 09:10 – Soldeu 09:20 – Canillo 09:30 – Encamp 09:40 – Escaldes 09:50 – Andorra la Vella (Estació central) 09:55

L’Hospitalet 19:45 – Pas de la Casa 20:00 – Soldeu 20:10 – Canillo 20:20 – Encamp 20:30 – Escaldes 20:35 – Andorra la Vella (Estació central) 20:40

Departure: National Bus Station (ENA) in Andorra la Vella

Arrival: SNCF de l’Hospitalet train station – prés- l’Andorre

Daily Service, ticket price: € 13.65. The ticket is purchased directly at the bus, no reservations can be made.

________________________________________

MONTMANTELL: Andorra la Vella – Costa Daurada

Andorra la Vella (Estació central) 08.00 – Reus aeroport 11.00 – Tarragona 11.15 – Salou 11.30 – Cambrills 11.45 – Miami Beach 12.00 – Hospitalet de l’enfant 12.10

Hospitalet de l’infant 17.30- Miami Beach 17.45 – Cambrils 18:00 – Salou 18:15 – Tarragona 18:25 – Reus aeroport 18:40 – Andorra la Vella (Estació central) 21:10

STOPS

Andorra la Vella – National Bus Station (ENA)

Reus Airport (only with prior reservation) – in front of the building, Arrivals Platform 1

Tarragona – Bus station, Platform 10

Salou – Bus Station (Paseo Marítimo)

Cambrils – Bus Station, Platform 1

Miami-Playa – Tarragona Square (Side of the Supermarket Caprabo)

Hospitalet de l’Infant – Parada devant Supermarket SPAR

Price: one way trip 30.50 euro, round trip 54.50 euro

Subscription of 10 trips: € 242.50

This service is available:

– daily service from July 1st to September 8th

– from Friday to Monday from 9th September to 30th June. (Except December 25th and January 1st)

Information and ticket Sales: Monday to Friday from 9 am to 1 pm and 3 pm to 7 pm.

______________________________________________________

Andorra: national routes

L1: Escaldes – Sant Julia del Loria – Escaldes

From Monday to Friday: from 07:00 to 21:30 (every 20 min)

L2: Encamp – Andorra la Vella – Encamp

From Monday to Saturday: from 07:00 to 21:30 (every 15 min)

Sunday: 7:30 a.m. to 9:30 p.m. (every 20 min)

L3: Soldeu-Andorra la Vella – Soldeu

From Monday to Saturday: from 8:40 a.m. to 8:40 p.m. (every 20 min)

Sunday: from 8:40 a.m. to 8:30 p.m. (every 30 min)

L4: Pas de la Casa – Andorra la Vella – Pas de la Casa

From Monday to Sunday: from 7.15 a.m. to 8:20 p.m. (every hour)

L5: Arinsal – Andorra la Vella – Arinsal

From Monday to Sunday: 7:10 a.m. to 9:30 p.m. (every 30 min)

L6: Ordino-Andorra la Vella-Ordino

From Monday to Sunday: 7:30 a.m. to 9:00 p.m. (every 30 min)