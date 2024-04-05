Speed limit. Police radars in Europe. Map of radars in Andorra
1 – Carretera General 1, Andorra la Vella
CG-1 PQ 9.6 km
Speed limit: 60 km/h
2 – Túnel de la Tàpia, San Julia de Loria
Both directions
Speed limit: 60 km/h
3 – Túnel del Pont Pla, Escaldes-Engordany
Both directions
Speed limit: 60 km/h
4 – Túnel del Pont Pla, Túnel de Sant Antoni, La Massana
Both directions
Speed limit: 60 km/h
5 – Carretera General 4, La Massana
CG-4 PQ 0.8 km
Speed limit: 50 km/h
6 – Carretera General 2, Encamp
CG-2 PQ 2.0 km
Speed limit: 60 km/h
7 – Túnel dels Dos Valires, Encamp / La Massana
Both directions
Speed limit: 80 km/h
8 – Avinguda de La Bartra, Encamp
CG-2 PQ 3.0 km
Limitació: 60 km/h
9 – Urbanització Valira Nova, Encamp
CG-2 PQ 3.9 km
Speed limit: 60 km/h
10 – Carretera General 2, Incles, Canillo
CG-2 PQ 15.9 km
Speed limit: 60 km/h
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