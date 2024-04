Speed limit. Police radars in Europe. Map of radars in Andorra

1 – Carretera General 1, Andorra la Vella

CG-1 PQ 9.6 km

Speed limit: 60 km/h

2 – Túnel de la Tàpia, San Julia de Loria

Both directions

Speed limit: 60 km/h

3 – Túnel del Pont Pla, Escaldes-Engordany

Both directions

Speed limit: 60 km/h

4 – Túnel del Pont Pla, Túnel de Sant Antoni, La Massana

Both directions

Speed limit: 60 km/h

5 – Carretera General 4, La Massana

CG-4 PQ 0.8 km

Speed limit: 50 km/h

6 – Carretera General 2, Encamp

CG-2 PQ 2.0 km

Speed limit: 60 km/h

7 – Túnel dels Dos Valires, Encamp / La Massana

Both directions

Speed limit: 80 km/h

8 – Avinguda de La Bartra, Encamp

CG-2 PQ 3.0 km

Limitació: 60 km/h

9 – Urbanització Valira Nova, Encamp

CG-2 PQ 3.9 km

Speed limit: 60 km/h

10 – Carretera General 2, Incles, Canillo

CG-2 PQ 15.9 km

Speed limit: 60 km/h