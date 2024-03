Government & public services (organizations) of Andorra

Ministries, local administrations, embassies, consulates, public organizations, electric companies, police, touristic offices, medical services, federations

Ministries

Ministry of economy and territories (Ministeri d’Economia I Territori)

Department of economics (Department d’Economia)+376 875 600

Department of industry (Department d’Industria) +376 875 600

Department of territories (Department d’Ordenament Territorial) +376 875 701

Department of agriculture (Department d’Agricultura) +376 875 703

Ministry of foreign affairs (Ministeri d’Aferes Exteriors)

Department of cooperation (Direccio d’Afers Multilaterals I Cooperacio) +376 875 704

Department of bilateral and consular affairs (Direccio d’Afers Bilaterals I Consulars) +376 875 704

Consultation on juridical questions (Area d’Afers General I Juridics) +376 875 704

Ministry of justice and internal affairs (Ministeri de Justica I Interior)

Department of internal affairs (Departament d’Interior) +376 872 080

Department of protection of citizens and emergencies (Departament de Proteccio Civil I Gestio d’Emergencies) +376 890 905

Department of work (Department de Treball) +376 872 086

Ministry of culture (Ministeri de Cultura)

Central department (Unitat d’Administracio Central) +376 875 700

Department of promotion of culture and lingustic policy (Department de Promocio Cultural I Politica Lingistica) +376 875 700

Department of culture protection (Department de Patrimoni Cultural) +376 844 141

Administrative sector (Seccio dels fons administratius) +376 868 645

Ministry of finance and public cooperation (Ministeri de Finances I Funcio Publica)

Finances +376 875 700

Department of licences (Area de Tramits) 150

Department of statistics (Department d’Estadistica) +376 875 714

State administration for public affairs (Secretaria d’Estat de Funcio Publica) +376 875 700

Department of financial control (Unitat d’Intelligencia Financera) +376 806 730

Department of counteraction of corruption (Unitat de Prevencio Lluita contra la Corrupcio) +376 875 700

Ministry of education and youth (Ministeri d’Educacio I Joventut)

Department of education (Departament d”Educacio) +376 743 300

Departament of cooperation with schools of Andorra (Departament d’Escola Andorrana)

Department of educational systems and international affairs (Departament de Sistemes Educatius I Relacions Internacionals) +376 743 300

Department of professional units (Departament de Formacio Professional I Serveis Escolars) +376 743 300

Department of education support (Departament de Suport a l’Ensenyament) +376 743 300

Department of higher education (Departament d’Ensenyament Superior I Recerca) +376 743 300

Department of youth (Departament de Joventut I Voluntariat) +376 829 456

Ministry of health and social security (Ministeri de Salut I Benestar)

Department of health (Departament de Recursos Sanitaris) +376 874 800

Department of social security (Departament de Benestar) +376 874 800

Ministry of tourism and environment (Ministeri de Turisme I Medi Ambient)

Department of tourism (Departament de Turisme) +376 875 702

Department of environment (Departament de Medi Ambient) +376 875 707

Department of culture protection (Departament de Patrimoni Natural) +376 875 712

Embassies

Embassy of Spain +376 800 030

Embassy of France +376 736 700

Consulates

General consulate of Spain +376 800 080

General consulate of France +376 736 730

Consulate of Estonia +376 828 183

Consulate of Germany +376 874 918

Consulate of Belgium +376 386 598

Consulate of Philippines +376 863 363

Consulate of Portugal +376 805 305

Consulate of Great Britain +376 862 080

Consulate of Switzerland +376 871 330

Consulate of Ukraine +376 838 376

Consulate of Chile +376 860 370

Consulate of Russia +376 871 844

Local administrations

Comu de Canillo +376 751 036

Comu d’Encamp +376 873 200

Comu d’Ordino +376 878 100

Comu de La Massana +376 736 900

Comu d’Andorra la Vella +376 730 000

Comu de San Julia de Loria +376 871 700

Comu d’Escaldes-Engordany +376 890 890

Andorra Telecom 115

Electric companies

FORCES ELECTRIQUES D’ANDORRA +376 739 100

NORD ANDORRA +376 738 445

MUTUA ELECTRICA SANT JULIA DE LORIA +376 741 700

SERCENSA +376 732 103 (Encamp); +376 755 095 (Pas de la Casa)

Public organizations

Institute of finances of Andorra (INAF) Institut Nacional Andorra de Finances +376 808 898

Department of patents and trademarks of Andorra +376 875 600

Trade chamber of Andorra (Cambra de Comerc, Industria I Serveis d’Andorra) +376 809 292

Department of lingustic policy (Servei de Politica Linguistica) +376 806 670

Social security agency (Caixa Andorrana de Seguretat Social, CASS) 143

Red cross of Andorra (Creu Roja Andorrana) +376 808 225

Post offices (Correus) +376 820 257 (spanish); +376 820 408 (french)

Police

+376 872 000 (Central);

+376 831 123 (Encamp);

+376 851 123 (Canillo);

+376 843 222 (Sant Julia);

+376 755 222 (Pas de la Casa);

+376 838 430 (La Massana)

Radio I Televisio d’Andorra, S.L.

RTVA, S.A., +376 873 777

RADIO NATIONAL D’ANDORRA, +376 873 777

ANDORRA TELEVISIO, +376 873 777

Tourist offices (Oficines d’Informacio I Turisme)

OFICINA NATIONAL DE TURISME +376 820 214

OFICINA DE TURISME VALLS DE CANILLO +376 753 600

OFICINA DE TURISME D’ENCAMP +376 731 000

OFICINA DE TURISME D’ENCAMP – FUNICAMP +376 834 011

OFICINA DE TURISME PAS DE LA CASA +376 755 100

OFICINA DE TURISME D’ORDINO +376 878 173

OFICINA DE TURISME DE LA MASSANA +376 835 693

OFICINA DE TURISME D’ANDORRA LA VELLA +376 873 103

SANT JULIA DE LORIA – PLACA DE LA GERMANDAT +376 744 045

SANT JULIA DE LORIA – PLACA LAUREDIA +376 744 045

OFICINA DE TURISME D’ESCALDES-ENGORDANY +376 890 881

Medical services (Servei Andorra d’Atencio Sanitaria)

SERVEI URGENT MEDIC (SUM) 116

TRANSPORT SANITARI PROGRAMAT +376 871 116

HOSPITAL NOSTRA SENYORA DE MERITXELL +376 871 000

Medical consultations

Anesthesiology and reanimation +376 871 984

Endoscopy +376 871 984

Cardiology +376 826 394

General surgery +376 863 019

Dermatology +376 871 100

Allergy +376 871 984

Neurology +376 871 100

Ophthalmology +376 871 100

Pediatrics +376 871 984

Pneumology +376 871 100

Psychiatry) +376 871 178; +376 826 789; +376 826 789

Psychology +376 871 178

Rheumatology +376 871 100

Traumatology +376 871 983

Urology +376 822 390

Oncology +376 871 221

First medical aid services (Xarxa Centres d’Atencio Primaria)

Direccio Centres d’Atencio Primaria +376 871 180

Parroquia de Canillo +376 851 050

Parroquia d’Encamp +376 831 711

Parroquia d’Ordino +376 747 025

Parroquia de la Massana +376 738 400

Parroquia d’Andorra la Vella +376 808 942

Parroquia de Sant Julia de Loria +376 843 243

Parroquia d’Escaldes-Engordany

Centre d’Atencio Primaria del Pas de la Casa +376 755 370

Centre d’Atencio Primaria El Fener +376 821 955

Centre d’Atencio Primaria de Santa Coloma +376 725 636

Federations

Federation of handball of Andorra (Federacio Andorrana de Handbol) +376 890 360

Federation of riding of Andorra (Federacio Andorrana d’Hipica) +376 890 359

Federation of judo of Andorra (Federacio Andorrana de Judo) +376 890 368

Federation of karate of Andorra (Federacio Andorrana de Karate) +376 890 369

Federation of motosport of Andorra (Federacio Motociclista d’Andorra) +376 890 370

Federation of skiing of Andorra (Federacio Andorrana de Muntanyisme) +376 890 384

Federation of swimming of Andorra (Federacio Andorrana de Natacio) +376 890 371

Federation of skating of Andorra (Federacio Andorrana de Patinage) +376 890 372

