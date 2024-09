All hotels in Andorra (Pyrenees)

Direct web links to all hotels in Andorra for cheapest booking without intermediaries.

Hotels on a map of Andorra

Andorra la Vella

ANDORRA CENTER HOTEL, C. Doctor Nequi 10 4, +376 824 999

ANDORRA PARK HOTEL, C. les Canals 24, +376 877 777

APARTHOTEL FONTVERD, C. Cuitat de Consuegra 2, +376 803 525

CENTRIC HOTEL, Av. Meritxell 87, +376 877 500

HOTEL ANDORRA PALACE, Av. Meritxell 58 PB local, +376 873 601

HOTEL BELLPI, Av. Santa Coloma 30 2, +376 804 935

HOTEL CASSANY, Av. Meritxell 28, +376 820 636

HOTEL CERVOL, Av. Santa Coloma 46, +376 803 111

HOTEL DIPLOMATIC, Av. De Tarragona 45, +376 802 780

HOTEL ELS ISARDS, Av. Meritxell 34, +376 876 800

HOTEL FESTA BRAVA, C. la Llacuna 7, +376 820 741

HOTEL FLORIDA, C. la Llacuna 15, +376 820 105

HOTEL GARCIA, Av. Princep Benlloch 51, +376 820 968

HOTEL HOLIDAY INN, C. Prat de la Creu 88, +376 874 444

HOTEL JAUME 1, C. Roureda de Sansa 2, +376 820 061

HOTEL MAGIC ANDORRA, Av. Dr. Mitjavila 3, +376 876 900

HOTEL MERCURE, C. de la Roda 2, +376 873 602

HOTEL NORMANDIA, Av. Princep Benlloch 49 4-1, +376 820 125

HOTEL PITIUSA, C. d’Emprivat 11, +376 861 816

HOTEL PLAZA, C. Maria Pla 19, +376 879 444

HOTEL PRESIDENT, Av. Santa Coloma 42, +376 877 277

HOTEL PYRENEES, Av. Princep Benlloch 20, +376 879 879

HOTEL RESTAURANT CELLER D’EN TONI, C. Verge del Pilar 4, +376 821 252

HOTEL RESTAURANT GARCIA, Av. Princep Benlloch 51, +376 824 591

HOTEL ROC DEL SOLA, Av. Santa Coloma 42, +376 877 377

HOTEL SALVIA, Av. Meritxell 68, +376 827 200

HOTEL SANT JORDI, Av. Princep Benlloch 45, +376 876 200

HOTEL TIVOLI, C. Sant Salvador 3, +376 804 265

NOVOTEL, C. Prat de la Creu 12 PB local, +376 873 603

PRESTIGI HOTELS, S.A., C. de la Roda 2, +376 873 600

SOMRIU HOTELS, C. Ciutat de Consuerga 10 4-4, +376 826 826

UNIO HOTELERA DE LES VALLS D’ANDORRA, Antic. Carrer Major 18 PB-1, +376 809 602

Escaldes-Engordany

A HOTELS PRINCEP, C. de la Unio 5, +376 870 400

A HOTEL PRISMA, Av. Del Fener 14, +376 802 930

ARTHOTEL, C. Prat de la Creu 15, +376 760 303

HOTANSA, Ptge. Antonia Font Caminal 1 C 5-502, +376 875 500

HOTEL BATLLE VELL, C. d’Engordany 14, +376 803 705

HOTEL CAMP DEL SERRAT, Ctra. d’Engolasters Restaurant Camp del Serrat, +376 809 590

HOTEL CARLEMANY, Av. Carlemany 4, +376 870 050

HOTEL CASA CANUT RESTAURANT, Av. Carlemany 107, +376 739 900

HOTEL COMTES D’URGELL, Av. De les Escoles 29, +376 876 000

HOTEL CONTINENTAL, Av. Del Pessebre 1 PB local-2, +376 803 705

HOTEL CONTINENTAL, S.L., Av. Del Pessebre 1, +376 820 515

HOTELS COSMAS, Av. De les Escoles 10, +376 870 750

HOTEL DELFOS, Av. Del Fener 17, +376 877 000

HOTEL ESPEL, Pl. Creu Blanca 1, +376 820 855; +376 820 944

HOTEL EUREKA, Av. Carlemany 36, +376 880 666

HOTEL EUROPA, Av. Del Fener 4, +376 821 354

HOTEL EUROTEL, Av. Fiter I Rossell 51, +376 863 031

HOTEL FENIX, C. del Prat Gran Hotel Fenix, +376 760 760

HOTEL LES 7 CLAUS, Av. Fiter I Rossell 49, +376 803 480

HOTEL LES CLOSES, Av. Carlemany 93, +376 808 393

HOTEL MRFANY, Av. Carlemany 99, +376 825 957

HOTEL METROPOLIS, Av. De les Escoles 25, +376 808 363

HOTEL MOLA PARC, Parc de la Mola 4, +376 882 000

HOTEL MUNTANYA, Av. Carlemany 19, +376 821 409

HOTEL ORIOL, Pl. Coprinceps 4, +376 810 058; +376 821 105

HOTEL PANORAMA, Ctra. de l’Obac Est. de servei Repsol, +376 873 400

HOTEL RIMAG, Av. Coprincep de Gaulle Resid. Rimag, +376 822 985

HOTEL ROC BLANC, Pl. Coprinceps 5 S2, +376 871 400

HOTEL ROC DE CALDES, Ctra. d’Engolasters Hotel Roc de Caldes, +376 874 555

HOTEL SIRACUSA, Av. Carlemany 14, +376 821 125

HOTEL TROPICAL, Av. Del Pont de la Tosca 25 PB local, +376 872 300

HOTEL TUDEL, Pl. Coprinceps 8 PB local-1, +376 820 563

Anyos

ANYOSPARK APARTHOTEL, Ctra. De Sant Cristofol, +376 737 173

HOTEL ANYOSPARK, Ctra. De Sant Cristofol, +376 737 173

Soldeu

A HOTELS, Ctra. General 2, +376 871 760

A HOTEL PIOLETS & SPA, Ctra. General 2, +376 872 787

A HOTELS PIOLETS PARK & SPA, Ctra. General 2 Ed. Casa Aspen PB local-1, +376 871 787

HOTEL BRUXELLES, +376 851 010

HOTEL CONFORT, Bordes d’Envalira Hotel Confort, +376 852 288

HOTEL HIMALAIA-SOLDEU, Ctra. General 2 Ed. Himalaia, +376 878 515

HOTEL MONTANA, Ctra. General 2 Hotel Xalet Montana, +376 739 333

HOTEL NAUDI, Ctra. General 2 Hotel Xalet Montana, +376 739 300

HOTEL ROC DE SANT MIQUEL, +376 851 079

HOTEL SOLDEU-MAISTRE, +376 801 963

HOTEL SPORTHOTEL, Ctra. General 2, +376 870 600

SPORT HOTELS, Ctra. General 2, +376 870 500

Canillo

APARTHOTEL ELS MENERS, Ctra. General 2 Aparthotel Meners, +376 751 454

HOTEL BONAVIDA, C. Peu del Carrer Cs. Agusti PB local, +376 751 300

HOTEL FONT D’ARGENT, Av. Sant Joan de Caselles Hotel Font d’Argent, +376 753 753

753 HOTEL MAGIC CANILO, Ctra. del Forn Hotel Magic Urb. Ribagrossa, +376 876 700

HOTEL OBAGA BLANCA, Ctra. del Forn Hotel Obaga Blanca, +376 751 200

HOTEL ROC DEL CASTELL, Av. Sant Joan de Caselles Hotel Roc del Castell, +376 851 825

HOTEL SKI PLAZA, Av. Sant Joan de Caselles Cs. Sinfreu PB local, +376 739 444

HOTEL L’ERMITA, Meritxell (Sanctuary de Meritxell), +365 751 050

Encamp

APARTHOTEL L’ORRI, Av. De Joan Marti 9B, +376 832 320

HOTEL CORAY, C. dels Cavallers 38, +376 831 513

HOTEL ENCAMP, Av. De Joan Marti 95, +376 733 999

HOTEL GUILLEM, C. dels Arinsols 10, +376 733 900

HOTEL MILA, Ctra. dels Cortals d’Encamp Hotel Mila, +376 731 313

HOTEL MONTECARLO, Av. De Joan Marti 104, +376 731 116

HOTEL OROS, Pl. del Consell 11, +376 831 222

HOTEL PARIS, Av. De Joan Marti 2, +376 731 525

HOTEL PERE D’URG, C. Pas de la Casa 8, +376 831 515; +376 831 523

HOTEL UNIVERS, C. Rene Baulard 13, +376 731 105

Arinsal

APARTHOTEL PATAGONIA AUSTRAL, Ctra. De Comallempla Aparthotel Patagonia Austral, +376 735 777

HOTEL CREST, +376 737 070

HOTEL MICOLAU, Ctra. Genaral 5 15, +376 737 707

HOTEL MONTANE, C. la Grella 1, +376 737 535

HOTEL PALOME, Ctra. General 5 Hotel Palome, +376 738 500

HOTEL XALET BESOLI, Ctra. l’Escladella 13, +376 836 336

HOTEL XALET VERDU, Ctra. General 5, +376 737 140

Pas de la Casa

APARTHOTEL SOLARIS, C. de la Solana Apmt. Solaris, +376 855 158

HOTEL BAR RESTAURANT MIRTIL, C. de Catalunya 12 PB local-1, +376 855 318

HOTEL CAL RUIZ, Av. Del Consell General 10, +376 800 765

HOTEL CAMELLOT, C. de la Sontana Hotel Camelot, +376 755 435

HOTEL CASADO, C. de Catalunya 23, +376 855 219

HOTEL CENTRAL, C. de les Abelletes 5, +376 855 375; +376 855 379; +376 855 383

HOTEL CONFORT, C. de Catalunya 27, +376 856 664

HOTEL CRISTINA PARK, C. de la Solana Apmt. Solaris, +376 736 800

HOTEL CUBIL, C. de la Solana Resid. Snow Lake PB local, +376 856 156

HOTEL DE LES NEUS, C. Comte de Foix 2, +376 855 085

HOTEL FONT D’ARGENT, C. de Bearn 20, +376 739 739

HOTEL GRAU ROIG, Pleta Moreto, +376 755 556

HOTEL GUINEU, Av. D’Encamp 23, +376 856 661

HOTEL KANDAHAR, C. de Bearn 5, +376 755 700

HOTEL LES TRUITES, C. dels Pareatges 8, +376 755 155

HOTEL LLAC NEGRE, C. Sant Jordi 41, +376 855 198

HOTEL MAGIC PAS, C. Sant Jordi 19, +376 756 900

HOTEL META, Pl. dels Coprinceps 15, +376 755 635

HOTEL PANDA, Pl. dels Coprinceps 16, +376 755 035

HOTEL PARMA, Av. D’Encamp 23, +376 855 323

HOTEL PIC MAIA, Ctra. General 2 Hotel Pic Maia, +376 755 856

HOTEL REIAL PIRINEUS, C. de la Solana 66, +376 855 855

HOTEL RESIDENCIA CATALUNYA, C. de Catalunya 8, +376 755 710

HOTEL SPORTING, C. de Catalunya 1, +376 755 355

PETIT HOTEL, C. Sant Jordi 18, +376 755 240

Ransol

CENTRE DE VACANCES SNOOPY, Ctra. Dels Plans de Ransol Aparthotel Ransol, +376 852 562

HOTEL RANSOL, +376 735 100

HOTEL SEGLE XX, +376 853 003

La Massana

GRAN HOTEL FONT, Av. Del Ravell 2 PB local-1, +376 838 444

HOTEL DEL BISSET, Ctra. de la Creu Blanca 9, +376 837 555

HOTEL DEL PUI, +376 738 300

HOTEL MAGIC ESQUI, Av. Del Ravell 8, +376 734 900

HOTEL MAGIC LA MASSANA, Av. El Traves 7, +376 735 900

HOTEL MARCO POLO, Av. De Sant Antoni 36, +376 738 363

HOTEL PALANQUES, +376 835 007

HOTEL RESIDENCIA ALDOSA, +376 835 086

HOTEL RUTLLAN, +376 738 738

La Cortinada

HOTEL ANTIC, Av. De la Posa Hotel Daina, +376 850 988

HOTEL MU, Av. De la Cortinada Hotel Mu, +376 749 020

HOTEL SUCARA, Av. De la Cortinada Hotel Sucara, +376 850 151

Ordino

HOTEL BABOT, Ctra. Del Coll d’Ordino Hotel Cabana, +376 747 047

HOTEL COMA, C. Mossen Cinto Verdaguer Hotel Coma, +376 736 100

HOTEL LA CABANA, Ctra. del Coll d’Ordino Hotel Cabana, +376 835 767

HOTEL LA PLANADA, C. del Condalet 4 3-1, +376 737 635

HOTEL ORDINO, C. Mossen Cinto Verdaguer 1, +376 747 474

HOTEL QUIM, +376 835 013

HOTEL SANTA BARBARA VALL D’ORDINO, Pl. Major Hotel Santa Barbara, +376 738 100

Aixovall

HOTEL BARCELONA, +376 841 177

HOTEL PERALBA, Ctra. General 6 Hotel Peralba, +376 841 141

El Serrat

HOTEL BRINGUE, Av. De Sant Pere 16, +376 736 999

HOTEL NIUNIT, Cami Vell Hotel Serrat, +376 735 735

Juberri

HOTEL COMA BELLA, Hotel Comabella, +376 742 030

San Julia de Loria

HOTEL CO-PRINCEPS, C. J. Cavajal de Hue 1, +376 841 002

HOTEL FOLCH, C. de Loria 6, +376 735 200

HOTEL IMPERIAL, Av. De Rocafort 27, +376 843 478

HOTEL PRINCIPAL, Pl. Major 5, +376 841 023

HOTEL SANT ELOI, Ctra. General 1 Hotel Sant Eloi, +376 743 100

HOTEL SOL-PARK, Ctra. de Fontaneda Hotel Sol Parc, +376 843 540; +376 841 043

El Tarter

HOTEL DEL CLOS, +376 753 500

HOTEL DEL TARTER, Ctra. General 2 Hotel Tarter, +376 802 080

HOTEL EL XALET, Pleta Sant Pere PB local-17, +376 851 852

HOTEL LLOP GRIS, Hotel Llop Gris, +376 751 515

HOTEL NORDIC, Hotel Nordic, +376 739 500

MOUNTAIN HOSTEL TARTER, +376 330 412

Incles (between Tarter & Soldeu)

HOTEL EURO SKI, Ctra. General 2 Hotel Euro Ski, +376 736 666

HOTEL GALANTHUS, Hotel Galantus Urb. La Devesa d’Incles, +376 753 300

HOTEL PARADOR CANARO, Ctra. General 2 Hotel Parador Canaro, +376 751 150

HOTEL VALL ESQUI, Ctra. General 2, +376 851 546; +376 851 582

Erts

HOTEL PALARINE, Ctra. General 4 Hotel Palarine, +376 835 440; +376 737 393

HOTEL ST. GOTHARD, Ctra. General 5 Hotel Sant Gothard, +376 738 787

Ansalonga

HOTEL SANT MIQUEL, Av. De Sant Miquel Hotel Sant Miquel, +376 749 000

Sispony

SUITE HOTEL, Ctra. de Sispony 11, +376 737 30

