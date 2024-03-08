Обильные снегопады в минувшие выходные привели к восстановлению зимнего сезона 2023-2024 годов на шести горнолыжных и горных курортах Каталонии.

Самым благоприятным курортом с большей толщиной снежного покрова стал Бой-Тауль, где накопилось до 50 сантиметров нового снега поверх метра ранее выпавшего снега. За эти дни удалось открыть семь дополнительных склонов, что составляет девять дополнительных километров зоны катания.

Курорт Бой-Валли прилагает все усилия, чтобы открыть для посетителей еще 5,5 километров, а также восемь новых трасс, большинство из которых – черные. Таким образом, протяженность трасс приблизится к 40 километрам. В ближайшие дни курорт намерен завершить разработку маршрутов для ски-альпинизма и ввести в эксплуатацию SnowPark.

Сильный снегопад 3 марта оставил до 35 сантиметров нового снега на курорте Пальяреса в Эспот-Эски, где максимальное количество снега приблизилось к 115 см, почти все склоны работают.

Аналогичным образом осадки помогли Порт-Айне, где выпало 40 см нового снега. Посетители этого туристического объекта смогут насладиться 115 см снежного покрова на больших высотах. Благодаря последним снегопадам удалось расширить зону катания на обоих курортах Пальяресана: в Эспот-Эски она увеличилась с 68% до 88%, а в Порт-Айне – с 74% до 96%.Также удалось открыть маршруты для внетрассового катания, прогулок на снегоступах и ски-альпинизма.

В Ла-Молине снегопады также были щедрыми (более 20 сантиметров снега). В настоящее время на курорте Серданьи толщина снежного покрова достигает 65 см на больших высотах и открыто более 50% трасс. В выходные запланировано открытие соединения Ла-Молина + Маселья.

Такой же оптимистичный сценарий наблюдается и на курорте Валь-де-Нурия, где также выпало 20 сантиметров нового снега. Толщина снежного покрова на курорте Риполлес составляет от 50 до 70 см, и более 50 % территории курорта работает.

Что касается Вальтера, то здесь выпало до 20 см нового снега, и открыто 30% склонов.

Согласно прогнозам, зимняя погода сохранится в течение всей недели. Низкие температуры и новая серия обильных снегопадов в ближайшие дни улучшат условия катания и качество снега в Каталонских Пиренеях.