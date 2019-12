Cheap alcohol. Andorra: 4.5% VAT with no excises

Alcohol: cheap and expensive. Andorra: 4.5% VAT with no excises

(prices updated 01.01.2020)

Andorra is not part of the European Union, therefore, the country’s trade policy is not affected by the strict European regulations of the alcohol market. In addition, Andorra today has the lowest VAT rate in Europe, which is fixed for all types of goods (including alcohol) at 4.5%. Andorra has also no excise on alcohol trade, which is actively practiced by the pan-European taxation on alcohol policy.

Shops in Andorra sell all kinds of alcohol, including exquisite “museum” types of cognac and wines at low prices (interesting for collectors), as well as cheap alcohol for every day consumption.

Minimal prices without special discounts

_______________________________

the color red – the prices have been reduced

—— – no longer in sale in Andorra

WHISKY

Product Prices (18.02.2019) Prices (01.01.2020) The Macallan Rare cask black 360,00 euros / 0.7 l 372,70 euros / 0.7 l The Macallan Maker’s Edition 67,95 euros / 0.7 l 64,90 euros / 0.7 l The Macallan Estate Reserve 190,90 euros / 0.7 l 199,90 euros / 0.7 l Dewar’s Signature 99,90 euros / 0.7 l 105,90 euros / 0.70 l Cardhu single (12 years) 17,00 euros / 0.7 l 21,40 euros /0.7 l Cardhu single (15 years) 29,95 euros / 0.7 l 33,85 euros /0.7 l Cardhu Gold Reserve 19,00 euros / 0.7 l 27,95 euros /0.7 l Ballantine’s Finest 7,75 euros / 1 l 9,49 euros / 1 l Ballantine’s Hard Fired 7,95 euros / 0.7 l 9,95 euros / 0.70 l Ballantine’s (12 years) 13,95 euros / 0.7 l 17,90 euros / 0.7 l Ballantine’s (17 years) 39,50 euros / 0.7 l 42,90 euros / 0.7 l Grant’s The Family Reserve 7,95 euros / 1 l 7,99 euros / 1 l Ardbeg Ten 33,95 euros / 0.7 l 34,95 euros / 0.7 l Chivas Regal (18 years) 36,00 euros / 0.7 l 42,90 euros / 0.75 l Chivas Royal Salute (21 years) 75,90 euros / 0.7 l 79,90 euros / 0.75 l Jack Daniel’s Single Barrel Select 21,96 euros / 0.7 l 26,94 euros / 0.7 l Jack Daniel’s Master 19,93 euros / 0.7 l 21,90 euros / 0.7 l Jack Daniel’s Bourbon 23,95 / 1.5 l 17,90 euros / 1 l Jack Daniel’s Sinatra Select 83,90 euros / 1 l 85,95 euros / 1 l Johnnie Walker Red Label 9,00 euros / 0.7 l 9,99 euros / 1 l Johnnie Walker Black Label 17,95 euros / 1 l 20, 50 euros / 0.7 l Johnnie Walker Blue Label 130,90 euros / 0.7 l 130, 90 euros / 0.7 l Johnnie Walker Double Black 17,50 euros / 0.7 l 26,50 euros / 0.7 l Talisker Storm 26,00 euros / 0.7 l 37,90 euros / 0.7 l Talisker Skye 19,50 euros / 0.7 l 33, 95 euros / 0.7 l Glenmorangie Lasanta 27,95 euros / 0.7 l 24,98 euros / 0.7 l Glenmorangie Original (10 years) 27,95 euros / 0.7 l 22,95 euros / 0.7 l The Singleton (12 years) 14,15 euros / 0.7 l 18,85 euros / 0.7 l The Singleton (15 years) 21,45 euros / 0.7 l 24,95 euros / 0.7 l (The Singleton TAILFIRE) Knockando (12 years) 17,20 euros / 0.7 l 18,98 euros / 0.7 l Knockando (18 years) 37,95 euros / 0.7 l 44,00 euros / 0.7 l Togouchi Japan 29,15 euros / 0.7 l 29,98 euros / 0.70 l Yamazaki Japan (12 years) 170,95 euros / 0.7 l 230, 00 euros / 0.7 l Dalwhinnie (15 years) 24,90 euros / 0.7 l 26,90 euros / 0.7 l Bacardi whisky (8 years) 12,95 euros / 0.7 l 14,00 euros /0.7 l Glenfiddich IPA Experiment 36,95 euros / 0.7 l 31,98 euros / 0.70 l Glenfiddich (15 years) 24,95 euros / 0.7 l 28, 95 euros / 0.70 l Glenfiddich (12 years) 14,00 euros / 0.7 l 22,85 euros / 1 l Glen Deveron (10 years) 12,95 euros / 0.7 l 13,90 euros / 1 l Crown Royal 12,95 euros / 0.7 l 13,99 euros / 1 l Bowmore (15 years) 35,95 euros / 0.7 l 42,98 euros / 0.70 l Jim Beam 6,95 euros / 0.7 l 10, 50 euros / 1 l The Glenrothes 2001 32,95 euros / 0.7 l 32,75 euros / 0.7 l Lagavulin (16 years) 37,90 euros / 0.7 l 38, 90 euros / 0.7 l Monkey Shoulder 18,06 euros / 0.7 l 18,90 euros / 0.7 l Aberfeldy (12 years) 22,95 euros / 0.7 l 23,90 euros / 0.7 l

GIN

Product Prices (18.02.2019) Prices (01.01.2020) Hendrick’s 22,90 euros / 1 l 22,95 euros/ 1 l Brockmans 26,90 euros / 0.7 l 27,90 euros / 0.7 l Monkey 47 38,90 euros / 0.5 l 35,90 euros / 0.5 l Beefeater London 9,95 euros / 1 l 17,99 euros / 0.7 l Ampersand 11,95 euros / 0.7 l 12,90 euros / 0.7 l Mombasa club 15,95 euros / 0.7 l 15,95 euros / 0.70 l (Mombasa club) Bulldog 14,95 euros / 1 l 14,50 euros / 0.7 l The London №1 Blue 25,95 euros / 1 l 26,90 euros / 0.7 l Mombasa Club 21,95 euros / 0.7 l 25,90 euros / 0.7 l Gin Mare 29,95 euros / 1 l 34,95 euros / 1 l G-Vine Floraison 29,95 euros / 1 l 32,95 euros / 1 l Seagram’s 10,95 euros / 0.7 l 10,95 euros / 0.7 l Nordes 21,95 euros / 0.7 l 20,50 euros / 0.7 l Harbour Gin 40°48’N 19,95 euros / 0.7 l 18,50 euros / 0.70 l

ROM

Product Prices (18.02.2019) Prices (01.01.2020) Zacapa XO Centenario Gran reserva 60,90 euros / 0.7 l 78,90 euros / 0.7 l Zacapa Rom centenary 23 anys 35,95 euros / 0.7 l 31,90 euros / 0.7 l Don Papa (10 years) 54,90 euros / 0.7 l 54,90 euros / 0.7 l Brugal 11,50 euros / 1 l 12,45 euros / 1 l Barcelo Imperial 13,95 euros / 0.7 l 17,50 euros / 0.7 l

VODKA

Product Prices (18.02.2019) Prices (01.01.2020) Legend of Kremlin 38,90 euros / 0.7 l 37,90 euros /0.7 l Absolut 8,95 euros / 1 l 8,95 euros / 1 l Beluga export 22,95 euros / 1 l 24,90 euros / 1 l Belvedere 17,95 euros / 0.7 l 18,98 euros /0.7 l

CONYAC

Product Prices (18.02.2019) Prices (01.01.2020) Hennessy X.O. 166,90 euros / 0.70 l 169,90 euros / 0.7 l Hennesy V.S. 25,95 euros / 0.7 l 24,95 euros / 0.7 l Ancla Dorada 148,95 euros / 0.7 l 139, 95 euros / 0.70 l Ancla Blanca 82,95 euros / 0.7 l 75,95 euros / 0.70 l Courvoisier V.S. 25,95 euros / 1 l 24,10 euros / 1 l Duc Borzac 11,15 euros / 0.7 l ——— Camus V.S. 24,95 euros / 0.7 l 19,95 euros / 0.70 l Camus V.S.O.P. 29,95 euros / 0.7 l 29,90 euros / 0.7 l Meukow V.S.O.P. 35,45 euros / 0.7 l 34,00 euros 0.7 l Baron Otard V.S.O.P. 32,95 euros / 0.7 l 30,90 euros / 0.7 l Richard Delisle V.S.O.P. 27,95 euros / 0.7 l ——— Hine Rare V.S.O.P. 49,95 euros / 0.7 l 32,50 euros / 1 l Augier 39,95 euros / 0.7 l 35,95 euros / 0.7 l Napoleon 54,95 euros / 0.7 l 48,95 euros / 0.70 l Rémy Martin V.S.O.P. 29,95 euros / 0.7 l 26,90 euros / 0.7 l

BRANDY

Product Prices (18.02.2019) Prices (01.01.2020) Luis Felipe 79,90 euros / 0.7 l 79,70 euros / 0.7 l Larios 1866 39,90 euros / 0.7 l 39,45 euros / 0.7 l Mascaro V.O 10,95 euros / 0.7 l 9,50 euros / 0.7 l Magno Solero 9,85 euros / 0.7 l 7,70 euros / 0.7 l Cardenal Mendoza 19,95 euros / 0.7 l 21,90 euros / 0.7 l Cardenal Mendoza de Lujo 89,95 euros/ 0.75 l 75,50 euros / 0.7 l Torres (10 years) 8,50 euros / 1 l 8,19 euros / 1 l Alvisa X.O 9,95 euros / 0.5 l 9,90 euros / 0.50 l

WHITE WINE

Producte Prices (18.02.2019) Prices (01.01.2020) “Y” D’YQUEN 285 euros / 1.5 l 275, 00 euros / 1,5 l Sauternes Château D’YQUEN 245 euros (2015) / 0.75 l 963,28 euros (2011)/ 299.00 euros (2015) / 0.75 l Château Carbonnieux Pessac-Leognan 42,90 euros / 0.75 l 41,90 euros / 0.75 l Château Coutet AOC Barsac 45,90 euros / 0.75 l 42,90 euros / 0.75 l Torres Milmanda chardonnay DO Conca de Barbera 37,85 euros / 0.75 l 34,85 euros / 0.75 l Tariquet Dernieres Grives 25,90 euros / 0.75 l 22,90 euros / 0.75 l Belondrade Y Lurton DO Rueda 27,75 euros / 0.75 l 24,90 euros / 0.75 l Chivite Coleccion 125 DO Navarra 48,90 euros / 0.75 l 46,90 euros / 0.75 l Jurancon 7,83 euros / 0.75 l 10,50 euros / 0.75 l Wolfberger 7,49 euros / 0.75 l ——— Château de la Botiniere Les Muscadet 3,72 euros / 0.75 l ———- Jaillance (Cuvee Excellence) 5,19 euros / 0.75 l ———- Château Grand – Jauga Sauternes 10,74 euros / 0.75 l ———– Bordeaux Mouton Cadet 5,99 euros / 0.75 l 10,90 euros / 0.75 l Pazo Ribeiro 5,25 euros / 0.75 l 3,30 euros / 0.75 l Jose Pariente D.O.Rueda 9,25 euros / 0.75 l 9,99 euros / 0.75 l Bornos Frizzante Verdejo 5.5 D.O.Rueda 6,25 euros / 0.75 l 5,45 euros / 0.75 l Martin Codax (D.O. Rias Baixas) 7,95 euros / 0.75 l 8,49 euros / 75 l Legado del Conde 4,95 euros / 0.75 l ——— La Mar DO Rias Baixas 20,90 euros / 0.75 l 18,90 euros /0.75 l

RED WINE

Producte Prices (18.02.2019) Prices (01.01.2020) Calon-Ségur Grand cru Classe Saint-Estephe 285 euros / 1.5 l 140,00 euros / 0.75 l (2009) Château Cheval Blanc 495 euros (2012)/ 0.75 l 1209.44 euros (2009) / 587,00 euros (2012) / 946,10 euos (2015) / 0. 75 l Château Talbot Bordeaux 59.90 euros / 0.75 l ————- Château Mouton Rothschild Baron Philippe de Rothschild 545 euros / 0.75 l 1300 euros ( 1986) / 580,00 (2003) / 0.75 l Pingus 2015 D.O Ribera de Duero 685 euros / 0.75 l ——— Vina Ardanza Reserva D.Oca. Rioja 255 euros / 3 l ——— Château Palmer Margaux Medoc 235 euros / 0.75 l 258,00 euros ( 2014) / 271,00 euros (2008) / 0.75 l Vega Sicilia Unico 2008 D.O.Ca. Ribera del Duero 210 euros / 0.75 l 289,90 euros / 0.75 l Vega Sicilia Valbuena 2012 D.O.Ca. Ribera del Duero 88,00 euros / 0.75 l 95,00 euros / 0.75 l Vega Sicilia Valbuena 2007 D.O.Ca. Ribera del Duero – 93 euros / 0.75 l 102,00 euros ( 2011) / 0.75 l Vega Sicilia Valbuena 5° D.O.Ca. Ribera del Duero 89,90 euros / 0.75 l 99,90 euros / 0.75 l Macan 2013 D.O.Ca. Rioja – 39,95 euros / 0.75 l 34, 90 euros / 0.75 l Corimbo I DO Ribera del Duero 39.90 euros / 0.75 l 36,90 euros / 0.75 l Château Pontet-Canet Bordeaux 117,90 euros / 0.75 l 90,50 euros (2015) / 99,40 euros (2011) / 075 l Clos Mogador DOQ Priorat – 59,90 euros / 0.75 l 64,90 euros / 0.75 l Perelada Aires de Gardet DO Emporda 39,50 euros / 0.75 l 34,50 euros / 0.75 l Domaine La Casenove cupatge 100% syrah Cotes Catalanes 29,90 euros / 0.75 26,90 euros / 0.75 l Trasnocho reserva DOQ Rioja 79,90 euros / 0.75 l 79,90 euros /0.75 l Roda I DOQ Rioja 39,90 euros / 0.75 l 38,90 euros / 0.75 l Auditori DO Montsant 39,90 euros / 0.75 l 35,90 euros /0.75 l Mauro VS DOVT Tierras de Castilla y Leon 59,90 euros / 0.75 l 57,90 euros / 0.75 l (2016) Vire Clesse Domaine des Tourterelles 9,95 euros / 0.75 l ———- Château Saint Esteve Corbieres 4,10 euros / 0.75 l ————- Malesan Bordeaux 3,39 euros / 0.75 l 4,99 euros / 0.75 l Les Galets D’Olt 3,81 euros / 0.75 l ————– Dourthe Bordeaux 5,54 euros / 0.75 l 7,50 euros / 0.75 l (2016) Château La Gaffeliere Sant Emilion 2014 7,99 euros / 0.75 l 8,99 euros / 0.75 l Clos de los Siete 2014 10,95 euros / 0.75 l 12,95 euros / 0.75 l La Fiole Du Pape Bordeaux 15,95 euros / 0.75 l 21,90 euros / 0.75 l Pago de los Capellanes D.O.Ribera del Duero 15,95 euros / 0.75 l 18,90 euros / 0.75 El Coto D.O.Ca. Rioja 5,30 euros / 0.75 l 4,99 euros / 0.75 l Bianchi Borgonya DO 5,95 euros / 0.75 l 5,95 euros / 0.75 l

CHAMPAGNE

Product Prices (18.02.2019) Prices (01.01.2020) Krug Clos d’Ambonny brut – 1850,00 euros / 0.75 l ———— Krug Clos du Mensil brut – 725,00euros / 0.75 l ———— Dom Perignon Vintage P3 1998 brut – 995,00 euros / 0.75 l 1100,75 euros / 0.75 l Dom Perignon Vintage P2 1998 brut 395,00 euros / 0.75 l 399, 00 euros / 0,75 l Dom Perignon Millesime 2006 brut – 126,90 euros / 0.75 l 119, 00 euros / 0.75 l Dom Perignon 2006 brut 109,95 euros / 0.75 l 259, 95 euros / 0.75 l (Brut Rose 2004) Louis Roederer Cristal 2006 brut 140,00 euros / 0.75 l 159,90 euros / 0.75 l Louis Roederer Vintage brut 49,90 / 0.75 l 49,90 euro / 0.75 l Dom Ruinart brut 139,00 euros / 0.75 l 151,85 euros / 0.75 l Perrier-Jouët Belle Epoque brut 124,9 euros / 0.75 l 129,90 euros / 0.75 l Amour de Deutz Millesime 2017 brut 119,00 euros / 0.75 l 349,95 euros / 1,5 l (2006) Amour de Deutz Rose brut 305,00 euros / 0.75 l 155, 95 euros / 0.75 l Amour de Deutz brut 105,00 euros / 0.75 l 128, 95 euros / 0.75 l Veuve Clicqout la Grande Dame brut 125,00 euros / 0.75 l 125,00 euros / 0.75 l Veuve Clicqout brut 29,95 euros / 0.75 l 33,95 euros / 0.75 l Veuve Clicqout Vintage brut 58,90 euros / 0.75 l 65,90 euros / 0.75 l Moёt & Chandon Imperial brut 19,95 euros / 0.75 l 27,90 euros / 0.75 l Moёt & Chandon Ice Imperial brut 29,95 euros / 0.75 l 39,90 euros / 0.75 l Moёt & Chandon Rosé Imperial brut 34,95 euros / 0.75 l 27,90 euros /0,375 l Pommery Royal brut 16,95 euros / 0.75 l 25,90 euros / 0.70 l Lanson brut 15,95 euros / 0.75 l 22, 95 euros / 0.75 l Mercier brut 13,55 euros / 0.75 l 19,95 euros / 0.75 l Barons de Rothschild brut 36,90 euros / 0.75 l 43,90 euros / 0.75 l Barons de Rothschild Rosé brut 56,90 euros / 0.75 l 67,90 euros / 0.75 l Billecart-Salmon Brut Rosat 49,90 euros / 0.75 l 57,90 euros / 0.75 l

***

BEER AND LAMBRUSCO: SPAIN AND ANDORRA

Product SPAIN ANDORRA Beer 2,40 euros (Package 6 x 33 cl)(Especial Steinburg 4,68 euros (Package 6 x 33 cl) (Moritz Barcelona) Beer 2,73 euros (Package 6 x 25 cl)(San Miguel) 2,29 euros (Package 6 x 25 cl) (San Miguel) Beer 2,22 euros (Package 6 x 33 cl) (Krombacher)(Ley Pureza llauna) 3,49 euros (Package 6 x 33 cl) (Estrella Galicia) Beer 5 litres 12,00 euros (Krombacher) (With 100% natural ingredients) 14,95 euros (Fischer) Сlassic beer 2,64 euros (Package 12 x 33 cl)(Steinburg) 3,95 euros (Package 12 x 33 cl) (Xibeca) Nonalcoholic beer 1,60 euros (paquet de 6x25cl) (Steinburg) 2,09 euros (paquet6x25cl) (San Miguel) Lambrusco white 1,89 euros / 0.75 l) (Picolo Giovani) 3,90 euros / 0.75 l (Paesano) Lambrusco Rosé 1,85 euros 7 0.75l (Piccolo Giovani) 3,35 euros / 0.75 l (Monteberín)

________________

Prices for beer in Andorran supermarkets start from 5.29 euros for a package of 12 bottles Heineken Lager (0.25 liters, glass) when purchasing one package. In case of buying, for example, 3 packages of beer, the price starts from 3.53 euros per package.

________________

Andorra produces it’s own alcohol too – in the country there are 4 wine brands that produce wine from varieties of grapes grown in higher altitudes. The taste of Andorran wines is very different from the neighboring French and Spanish plain wines. Wines from European grapes growing in the mountains above 1,000m are a special category. All 4 Andorran wine brands, which are sold in Andorra from € 30 per bottle in shops, are represented in most of the world markets: in Europe, North America, Latin America, Asia, and Australia. Look here for details

_________________

Being a country historically and politically connected with France and Spain the Principality honors its customs and traditions. Therefore, Andorra annually welcomes a huge number of tourists during the holidays and hosts events related to wine tastings, during which both Spanish and French products can be sampled.

Every last Thursday of November at midnight, a celebration of Beaujolais Nouveau is widely celebrated.

At the end of November in Andorra, an annual conference of winemakers takes place, where wine producers from Europe and other countries of the world come and have the opportunity to taste the best wine brands.

Look here for shopping in Andorra

By Ximena Bravo