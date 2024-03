Salary calculator. Minimum monthly wage: Andorra

(updated: 01.03.2024)

The minimum wage will rise by 7% in 2024 and will be set at €1,376.27 per month.

History

EURO 01.07.2015 01.01.2016 01.07.2016 01.01.2017 01.07.2017 01.01.2018 01.01.2020 Minimum salary (hour) 5,55 5,63 5,63 5,72 5,72 5,80 6,26 Minimum salary (month) 962,00 975,87 975,87 991,47 991,47 1045,33 1083,33

The source: department of statistics

