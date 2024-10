The Madrilenian cuisine has received plenty of influences from other regions of Spain and its own identity actually relies in its ability to assimilate elements from the immigration.

The cocido madrileño, a chickpea-based stew, is one of the most emblematic dishes of the Madrilenian cuisine. The callos a la madrileña is another traditional winter specialty, usually made of cattle tripes. Other offal dishes typical in the city include the gallinejas or grilled pig’s ear. Fried squid has become a culinary specialty in Madrid, often consumed in sandwich as bocata de calamares.

Other generic dishes commonly accepted as part of the Madrilenian cuisine include the potaje, the sopa de ajo (Garlic soup), the Spanish omelette, the besugo a la madrileña (bream), caracoles a la madrileña (snails, sp. Cornu aspersum) or the soldaditos de Pavía, the patatas bravas (consumed as snack in bars) or the gallina en pepitoria (hen or chicken cooked with the yolk of hard-boiled eggs and almonds) to name a few.

Traditional desserts include torrijas (a variant of French toast consumed in the Easter) and bartolillos.

There are 97 Michelin list restaurants in Madrid, Community of Madrid, Spain (by type of the cuisine with average prices):

Andalusian Cuisine

Surtopía, Núñez de Balboa 106, 50 – 85 EUR • Andalusian Cuisine

Asturian Cuisine

El Oso, Avenida de Burgos 214, 40 – 60 EUR • Asturian Cuisine

Basque Cuisine

Jaizkibel, Albasanz 67, 46 – 65 EUR • Basque Cuisine

Classic Cuisine

Arce, Augusto Figueroa 32, 50 – 80 EUR • Classic Cuisine

Creative Cuisine

DiverXO, Padre Damián 23, 350 EUR • Creative Cuisine (three stars!)

Ramón Freixa Madrid, Claudio Coello 67, 90 – 165 EUR • Creative Cuisine (two stars)

Coque, Marqués de Riscal 11, 198 – 230 EUR • Creative Cuisine (two stars)

DSTAgE, Regueros 8, 145 – 170 EUR • Creative Cuisine (two stars)

Paco Roncero, Alcalá 15, 85 – 148 EUR • Creative Cuisine (two stars)

Cebo, Carrera de San Jerónimo 34, 115 – 135 EUR • Creative Cuisine (one star)

El Club Allard, Ferraz 2, 60 – 135 EUR • Creative Cuisine (one star)

Ovillo, Pantoja 8, 40 – 69 EUR • Creative Cuisine

Viavélez, Avenida General Perón 10, 35 – 55 EUR • Creative Cuisine

Étimo, Ayala 27, 65 – 90 EUR • Creative Cuisine

Triciclo, Santa María 28, 29 – 80 EUR • Creative Cuisine

Colombian Cuisine

Quimbaya, Zurbano 63, 40 – 65 EUR • Colombian Cuisine

Galician Cuisine

Casa d’a Troya, Emiliano Barral 14, 20 – 70 EUR • Galician Cuisine

O grelo, Menorca 39, 45 – 75 EUR • Galician Cuisine

Japanese Cuisine

Kabuki, Avenida Presidente Carmona 2, 70 – 95 EUR • Japanese Cuisine (one star)

Kabuki Wellington, Velázquez 6, 85 – 130 EUR • Japanese Cuisine (one star)

Yugo, San Blas 4, 135 – 182 EUR • Japanese Cuisine (one star)

99 sushi bar, Padre Damián 23, 60 – 105 EUR • Japanese Cuisine

99 sushi bar, Hermosilla 4, 55 – 99 EUR • Japanese Cuisine

Miyama, Paseo de la Castellana 45, 28 – 80 EUR • Japanese Cuisine

Kappo, Bretón de los Herreros 54, 60 – 80 EUR • Japanese Cuisine

Shinatora Ya, Claudio Coello 41, 45 – 60 EUR • Japanese Cuisine

Tori-Key, Plaza del Descubridor Diego de Ordás 2, 35 – 55 EUR • Japanese Cuisine

Umiko, Los Madrazo 18, 60 – 80 EUR • Japanese Cuisine

Ikigai, Flor Baja 5, 45 – 120 EUR • Japanese Cuisine

Fusion

Arallo Taberna, Reina 31, 40 – 65 EUR • Fusion

Sa Brisa, Menéndez Pelayo 15, 19 – 58 EUR • Fusion

Soy Kitchen, Zurbano 59, 45 – 70 EUR • Fusion

StreetXO Madrid, Serrano 52, 45 – 100 EUR • Fusion

Bacira, Castillo 16, 30 – 45 EUR • Fusion

Luke, Bárbara de Braganza 2, 30 – 85 EUR • Fusion

Tripea, Vallehermoso 36, 30 – 45 EUR • Fusion

Chuka Ramen Bar, Echegaray 9, 26 – 35 EUR • Fusion

Lamian by Soy Kitchen, Plaza Mostenses 4, 25 – 42 EUR • Fusion

Enklima, Ferraz 36, 64 – 92 EUR • Fusion

Indian Cuisine

Benares, Zurbano 5, 22 – 60 EUR • Indian Cuisine

International Cuisine

A’Barra, Del Pinar 15, 65 – 120 EUR • International Cuisine (one star)

Marcano, Doctor Castelo 31, 35 – 65 EUR • International Cuisine

La Tasquita de Enfrente, Ballesta 6, 50 – 125 EUR • International Cuisine

Italian Cuisine

Gioia, San Bartolomé 23, 46 – 80 EUR • Italian Cuisine

Market Cuisine

Gala, Espronceda 14, 35 – 60 EUR • Market Cuisine

Candeli, Ponzano 47, 40 – 55 EUR • Market Cuisine

Lakasa, Plaza del Descubridor Diego de Ordás 1, 45 – 70 EUR • Market Cuisine

Askuabarra, Arlabán 7, 40 – 55 EUR • Market Cuisine

Meats and Grills

Rubaiyat Madrid, Juan Ramón Jiménez 37, 60 – 75 EUR • Meats and Grills

El Señor Martín, General Castaños 13, 50 – 80 EUR • Meats and Grills

Mediterranean Cuisine

Cadaqués, Jorge Juan 35, 45 – 65 EUR • Mediterranean Cuisine

Mexican Cuisine

Tepic, Ayala 14, 30 – 45 EUR • Mexican Cuisine

Puntarena, Alberto Aguilera 20, 35 – 65 EUR • Mexican Cuisine

Modern Cuisine

Gaytán, Príncipe de Vergara 205, 50 – 137 EUR • Modern Cuisine (one star)

La Tasquería, Duque de Sesto 48, 40 – 75 EUR • Modern Cuisine (one star)

Clos Madrid, Raimundo Fernández Villaverde 24, 60 – 95 EUR • Modern Cuisine (one star)

El Invernadero, Ponzano 85, 95 – 150 EUR • Modern Cuisine (one star)

Saddle, Amador de los Ríos 6, 85 – 120 EUR • Modern Cuisine (one star)

Corral de la Morería Gastronómico, Morería 17, 59 – 75 EUR • Modern Cuisine (one star)

Lúa, Eduardo Dato 5, 50 – 78 EUR • Modern Cuisine (one star)

BiBo Madrid, Paseo de la Castellana 52, 50 – 70 EUR • Modern Cuisine

Haroma, Diego de León 43, 50 – 75 EUR • Modern Cuisine

Santerra, General Pardiñas 56, 55 – 150 EUR • Modern Cuisine

Kulto, Ibiza 4, 40 – 60 EUR • Modern Cuisine

La Bien Aparecida, Jorge Juan 8, 45 – 75 EUR • Modern Cuisine

Arrayán, Villalar 6, 60 – 90 EUR • Modern Cuisine

Alabaster, Montalbán 9, 40 – 70 EUR • Modern Cuisine

DSPEAK, Fernando VI 6, 40 – 70 EUR • Modern Cuisine

Ático, Marqués de Valdeiglesias 1, 40 – 70 EUR • Modern Cuisine

Ferretería, Atocha 57, 55 – 95 EUR • Modern Cuisine

Dos Cielos Madrid, Cuesta de Santo Domingo 5, 60 – 85 EUR • Modern Cuisine

Peruvian Cuisine

Tampu, Prim 13, 55 – 75 EUR • Peruvian Cuisine

Regional cuisine

Gofio, Lope de Vega 9, 65 – 125 EUR • Regional Cuisine (one star)

Seafood

Estimar Madrid, Marqués de Cubas 18, 70 – 90 EUR • Seafood

Traditional cuisine

Arzábal, Menéndez Pelayo 13, 40 – 60 EUR • Traditional Cuisine

Álbora, Jorge Juan 33, 40 – 69 EUR • Traditional Cuisine

Quinqué, Apolonio Morales 3, 35 – 50 EUR • Traditional Cuisine

Filandón, Carretera Fuencarral-El Pardo, 60 – 70 EUR • Traditional Cuisine

Desencaja Bistro, Paseo de la Habana 84, 39 – 82 EUR • Traditional Cuisine

Rocacho, Padre Damián 38, 50 – 150 EUR • Traditional Cuisine

Cañadío, Conde de Peñalver 86, 40 – 55 EUR • Traditional Cuisine

Castelados, Antonio Acuña 18, 35 – 45 EUR • Traditional Cuisine

Amparito Roca, Juan Bravo 12, 50 – 73 EUR • Traditional Cuisine

Ferreiro, Aviador Zorita 32, 40 – 60 EUR • Traditional Cuisine

La Castela, Doctor Castelo 22, 35 – 45 EUR • Traditional Cuisine

La Montería, Lope de Rueda 35, 30 – 48 EUR • Traditional Cuisine

La MaMá, María Panes 6, 28 – 49 EUR • Traditional Cuisine

La Maruca, Velázquez 54, 30 – 45 EUR • Traditional Cuisine

Poncelet Cheese Bar, José Abascal 61, 40 – 60 EUR • Traditional Cuisine

Salino, Menorca 4, 40 – 55 EUR • Traditional Cuisine

Goizeko Wellington, Villanueva 34, 60 – 80 EUR • Traditional Cuisine

Huerta de Carabaña, Lagasca 32, 40 – 100 EUR • Traditional Cuisine

Las Tortillas de Gabino, Rafael Calvo 20, 35 – 50 EUR • Traditional Cuisine

Coquetto, Fortuny 2, Madrid, 55 – 70 EUR • Traditional Cuisine

Fismuler, Sagasta 29, 45 – 55 EUR • Traditional Cuisine

Bolívar, Manuela Malasaña 28, 20 – 45 EUR • Traditional Cuisine

Membibre, Guzmán el Bueno 40, 45 – 85 EUR • Traditional Cuisine

