The City of Valencia (Community of Valencia, Spain) is administratively divided into nineteen districts, which in turn are subdivided into eighty-seven neighborhoods, as follows:

Ciutat Vella (1). Area: 169 ha. Population: 27,983

La Seu (1.1)

La Xerea (1.2)

El Carme (1.3)

El Pilar (1.4)

El Mercat (1.5)

Sant Francesc (1.6)

L’Eixample (2). Area: 173.3 ha. Population: 42,672

Russafa (2.1)

El Pla del Remei (2.2)

Gran Via (2.3)

Extramurs (3). Area: 197.2 ha. Population: 48,536

El Botànic (3.1)

La Roqueta (3.2)

La Petxina (3.3)

Arrancapins (3.4)

Campanar (4). Area: 523.8 ha. Population: 39,164

Campanar (4.1)

Les Tendetes (4.2)

El Calvari (4.3)

Sant Pau (4.4)

La Saïdia, La Zaidía in Spanish, (5). Area: 194.4 ha. Population: 47,013

Marxalenes (5.1)

Morvedre (5.2)

Trinitat (5.3)

Tormos (5.4)

Sant Antoni (5.5)

El Pla del Real (6). Area: 169.3 ha. Population: 30,444

L’Exposició (6.1)

Mestalla (6.2)

Jaume Roig (6.3)

Ciutat Universitària (6.4)

L’Olivereta (7). Area: 198.9 ha. Population: 48,686

Nou Moles (7.1)

Soternes (7.2)

Tres Forques (7.3)

La Fontsanta (7.4)

La Llum (7.5)

Patraix (8). Area: 287.3 ha. Population: 57,798

Patraix (8.1)

Sant Isidre (8.2)

Vara de Quart (8.3)

Safranar (8.4)

Favara (8.5)

Jesús (9). Area: 298.5 ha. Population: 51,941

La Raïosa (9.1)

L’Hort de Senabre (9.2)

La Creu Coberta (9.3)

Sant Marcel·lí (9.4)

Camí Real (9.5)

Quatre Carreres (10). Area: 1,132.5 ha. Population: 74,555

Montolivet (10.1)

En Corts (10.2)

Malilla (10.3)

La Fonteta de Sant Lluís (10.4)

Na Rovella (10.5)

La Punta (10.6)

Ciutat de les Arts i les Ciències (10.7)

Poblats Marítims (11). Area: 978.3 ha. Population: 55,486

El Grau (11.1)

El Cabanyal-Canyamelar (11.2)

La Malva-rosa (11.3)

Beteró (11.4)

Natzaret (11.5)

Camins al Grau (12). Area: 236.7 ha. Population: 65,552

Aiora (12.1)

Albors (12.2)

La Creu del Grau (12.3)

Camí Fondo (12.4)

Penya-roja (12.5)

Algirós (13). Area: 295.9 ha. Population: 36,390

L’Illa Perduda (13.1)

Ciutat Jardí (13.2)

L’Amistat (13.3)

La Bega Baixa (13.4)

La Carrasca (13.5)

Benimaclet (14). Area: 157 ha. Population: 28,064

Benimaclet (14.1)

Camí de Vera (14.2)

Rascanya (15). Area: 262.9 ha. Population: 53,566

Els Orriols (15.1)

Torrefiel (15.2)

Sant Llorenç (15.3)

Benicalap (16). Area: 221.6 ha. Population: 47,752

Benicalap (16.1)

Ciutat Fallera (16.2)

Pobles del Nord (17). Area: 1,519.6 ha. Population: 6,744

Benifaraig (17.1)

Poble Nou (17.2)

Carpesa (17.3)

Cases de Bàrcena (17.4)

Mauella et alii (17.5)

Massarrojos (17.6)

Borbotó (17.7)

Pobles de l’Oest (18). Area: 201.1 ha. Population: 14,546

Benimàmet (18.1)

Beniferri (18.2)

Pobles del Sud (19). Area: 6,617.6 ha. Population: 21,289

El Forn d’Alcedo (19.1)

El Castellar-l’Oliveral (19.2)

Pinedo (19.3)

El Saler (19.4)

El Palmar (19.5)

El Perellonet (19.6)

La Torre (19.7)

Faitanar (19.8)

