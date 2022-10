Les Plus Beaux Villages de France (meaning “the most beautiful villages of France”) is an independent association created in 1982 for the promotion of the tourist appeal of small rural villages with a rich cultural heritage.

The association asks candidate municipalities to fill out an application form for the village or hamlet they wish to see receive the label. The locality must have a rural character with no more than 2,000 inhabitants and it must include two national heritage sites and their protection perimeter.

In 2022, the association has 164 members: villages, municipalities, former municipalities, spread over 70 departments. It promotes harmonious rural development based on the triptych “Quality, notoriety and development”.

Compare: The Most Beautiful Villages of Spain (Es. Los Pueblos Más Bonitos de España) is a Spanish association created in 2011 to promote, disseminate, encourage and preserve the cultural, natural and rural heritage in geographical areas with a lower level of industrialization and population.

List:

AIGUÈZE

Gard

AINHOA

Pyrénées-Atlantiques

ANGLES-SUR-L’ANGLIN

Vienne

ANSOUIS

Vaucluse

APREMONT-SUR-ALLIER

Cher

ARLEMPDES

Haute-Loire

ARS-EN-RÉ

Charente-Maritime

AUBETERRE-SUR-DRONNE

Charente

AUTOIRE

Lot

AUVILLAR

Tarn-et-Garonne

BALAZUC

Ardèche

BARFLEUR

Manche

BARGÈME

Var

BAUME-LES-MESSIEURS

Jura

BELCASTEL

Aveyron

BELVÈS

Dordogne

BEUVRON-EN-AUGE

Calvados

BEYNAC-ET-CAZENAC

Dordogne

BLESLE

Haute-Loire

BONNEVAL-SUR-ARC

Savoie

BROUAGE

Charente-Maritime

BROUSSE-LE-CHÂTEAU

Aveyron

BRUNIQUEL

Tarn-et-Garonne

CAMON

Ariège

CANDES-SAINT-MARTIN

Indre-et-Loire

CAPDENAC-LE-HAUT

Lot

CARDAILLAC

Lot

CARENNAC

Lot

CASTELNAU-DE-MONTMIRAL

Tarn

CASTELNAUD-LA-CHAPELLE

Dordogne

CASTELNOU

Pyrénées-Orientales

CHARROUX

Allier

CHÂTEAU-CHALON

Jura

CHÂTEAUNEUF

Côte-d’Or

CHÂTILLON-EN-DIOIS

Drôme

COARAZE

Alpes-Maritimes

COLLONGES-LA-ROUGE

Corrèze

CONQUES

Aveyron

CORDES-SUR-CIEL

Tarn

CRISSAY-SUR-MANSE

Indre-et-Loire

CUREMONTE

Corrèze

DOMME

Dordogne

EGUISHEIM

Haut-Rhin

ESTAING

Aveyron

EUS

Pyrénées-Orientales

EVOL

Pyrénées-Orientales

FLAVIGNY-SUR-OZERAIN

Côte-d’Or

FOURCÈS

Gers

GARGILESSE-DAMPIERRE

Indre

GASSIN

Var

GERBEROY

Oise

GORDES

Vaucluse

GOURDON

Alpes-Maritimes

GRIGNAN

Drôme

HELL-BOURG

Réunion

HUNAWIHR

Haut-Rhin

HUNSPACH

Bas-Rhin

LA BASTIDE-CLAIRENCE

Pyrénées-Atlantiques

LA COUVERTOIRADE

Aveyron

LA FLOTTE

Charente-Maritime

LA GARDE-ADHÉMAR

Drôme

LA GARDE-GUÉRIN

Lozère

LAGRASSE

Aude

LA GRAVE

Hautes-Alpes

LA ROCHE-GUYON

Val-d’Oise

LA ROMIEU

Gers

LA ROQUE-GAGEAC

Dordogne

LA ROQUE-SUR-CÈZE

Gard

LARRESSINGLE

Gers

LAUTREC

Tarn

LAUZERTE

Tarn-et-Garonne

LAVARDENS

Gers

LAVARDIN

Loir-et-Cher

LAVAUDIEU

Haute-Loire

LE BEC-HELLOUIN

Eure

LE MALZIEU-VILLE

Lozère

LE POËT-LAVAL

Drôme

LES BAUX-DE-PROVENCE

Bouches-du-Rhône

LIMEUIL

Dordogne

LOCRONAN

Finistère

LODS

Doubs

LOUBRESSAC

Lot

LOURMARIN

Vaucluse

LUSSAN

Gard

LYONS-LA-FORÊT

Eure

MÉNERBES

Vaucluse

MINERVE

Hérault

MIRMANDE

Drôme

MITTELBERGHEIM

Bas-Rhin

MONCONTOUR

Côtes-d’Armor

MONESTIÉS

Tarn

MONFLANQUIN

Lot-et-Garonne

MONPAZIER

Dordogne

MONTBRUN-LES-BAINS

Drôme

MONTCLUS

Gard

MONTPEYROUX

Puy-de-Dôme

MONTRÉAL

Gers

MONTRÉSOR

Indre-et-Loire

MONTSOREAU

Maine-et-Loire

MORNAC-SUR-SEUDRE

Charente-Maritime

MORTEMART

Haute-Vienne

MOUSTIERS-SAINTE-MARIE

Alpes-de-Haute-Provence

NAJAC

Aveyron

NAVARRENX

Pyrénées-Atlantiques

NOYERS

Yonne

OINGT

Rhône

OLARGUES

Hérault

PARFONDEVAL

Aisne

PÉROUGES

Ain

PESMES

Haute-Saône

PEYRE

Aveyron

PIANA

Corse-du-Sud

POLIGNAC

Haute-Loire

PRADELLES

Haute-Loire

PUJOLS-LE-HAUT

Lot-et-Garonne

PUYCELSI

Tarn

RIQUEWIHR

Haut-Rhin

ROCHEFORT-EN-TERRE

Morbihan

RODEMACK

Moselle

ROUSSILLON

Vaucluse

SAINT-AMAND-DE-COLY

Dordogne

SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE

Isère

SAINT-BENOÎT-DU-SAULT

Indre

SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

Haute-Garonne

SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI

Orne

SAINT-CIRQ-LAPOPIE

Lot

SAINT-CÔME-D’OLT

Aveyron

SAINTE-AGNÈS

Alpes-Maritimes

SAINTE-CROIX-EN-JAREZ

Loire

SAINTE-ENIMIE

Lozère

SAINTE-EULALIE-D’OLT

Aveyron

SAINTE-SUZANNE

Mayenne

SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT

Hérault

SAINT-JEAN-DE-CÔLE

Dordogne

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

Pyrénées-Atlantiques

SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE

Dordogne

SAINT-LIZIER

Ariège

SAINT-QUIRIN

Moselle

SAINT-ROBERT

Corrèze

SAINT-SULIAC

Ille-et-Vilaine

SAINT-VÉRAN

Hautes-Alpes

SALERS

Cantal

SANT’ANTONINO

Haute-Corse

SARE

Pyrénées-Atlantiques

SARRANT

Gers

SAUVETERRE-DE-ROUERGUE

Aveyron

SÉGURET

Vaucluse

SÉGUR-LE-CHÂTEAU

Corrèze

SEILLANS

Var

SEMUR-EN-BRIONNAIS

Saône-et-Loire

TALMONT-SUR-GIRONDE

Charente-Maritime

TOURNEMIRE

Cantal

TOURNON-D’AGENAIS

Lot-et-Garonne

TOURTOUR

Var

TURENNE

Corrèze

USSON

Puy-de-Dôme

VENASQUE

Vaucluse

VEULES-LES-ROSES

Seine-Maritime

VÉZELAY

Yonne

VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT

Pyrénées-Orientales

VILLERÉAL

Lot-et-Garonne

VOGÜÉ

Ardèche

VOUVANT

Vendée

YÈVRE-LE-CHÂTEL

Loiret

YVOIRE

Haute-Savoie