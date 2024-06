Château de La Vérie, also known as the Logis de La Vérie, is a château in Challans, Vendée department of France, Pays de la Loire.

The origins of the castle go back to the ninth century, before being erected into a fortified castle facing the risk of Norman and Scandinavian invasions.

The facades and roofs of the castle are listed as historical monuments in 1964.

GPS coordinates: 46° 49′ 27″ N, 1° 54′ 11″ E

Address: Le Château de la Vérie, Route de Soullans, D69, 85300 Challans, France. Located 56 min (65.0 km) via D117 from Nantes.

