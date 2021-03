La Universitat de Barcelona renova amb la màxima puntuació el reconeixement europeu de la Carta Erasmus

La Universitat de Barcelona ha obtingut la renovació de la Carta Erasmus, un reconeixement que atorga la UE i que és necessari per participar en el nou programa Erasmus, que abasta el període 2021-2027. La UB ha renovat la Carta Erasmus després de superar amb la màxima puntuació possible (100 sobre 100) el procés d’acreditació obert per la UE. En aquest procés, iniciat i culminat durant el mandat de l’equip rectoral anterior, la Universitat va presentar un projecte en el qual es feia palès que l’estratègia de la institució està vinculada als principis del programa Erasmus i els seus objectius estratègics de digitalització, inclusió, sostenibilitat i compromís cívic.

El nou programa Erasmus 2021-2027 estableix diverses línies estratègiques. Una és la Iniciativa de la Targeta Europea d’Estudiant, que inclou, entre altres accions, la creació d’un identificador d’estudiant europeu que permeti facilitar l’accés a serveis, però també la transferència de l’expedient acadèmic i compartir informació entre institucions. Una altra línia és la de la inclusió, entesa en sentit ampli, de manera que persones d’entorns diversos (com ara estudiants que treballen o amb càrregues familiars) puguin participar en el programa Erasmus. La línia de sostenibilitat està vinculada al Pacte Verd Europeu, i la de compromís cívic fa referència a la construcció de la identitat europea, és a dir, fomentar els valors comuns i impulsar la integració social, entre altres objectius.

La UB ha participat en els programes Erasmus des que es van iniciar, l’any 1987. Durant tot aquest temps, els programes Erasmus han impulsat iniciatives que després s’han consolidat a escala europea i més enllà del mateix programa, com ara els crèdits ECTS. El programa Erasmus 2021-2027 inclou, per exemple, noves formes de mobilitat híbrides. Igualment hi figuren les universitats europees, que ja incloïa el programa Erasmus anterior, durant el qual la UB va presentar i aconseguir la coordinació de la universitat europea CHARM-EU. El nou equip rectoral treballa per complir els compromisos adquirits per la UB amb la Carta Erasmus i per coordinar-los amb el seu programa de govern en àmbits com la digitalització i la innovació electrònica.