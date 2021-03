Individual race podiums of the ISMF World Championships in Arinsal, Andorra

The weather conditions required a last minute change to the course, opting for an emergency plan. However, it was a great race, considering that it was the most highly anticipated, the pinnacle of the entire event.

Senior Women

1. Axelle Gachet-Mollaret (FRA)

2. Tove Alexandersson (SWE)

3. Alba De Silvestro (ITA)

Senior Men

1. Matteo Eydallin (ITA)

2. Robert Antonioli (ITA)

3. Davide Magnini (ITA)

U23 Women

1. Giulia Murada (ITA)

2. Giorgia Felicetti (ITA)

3. Marie Pollet-Villard (FRA)

U23 Men

1. Sebastien Guichardaz (ITA)

2. David Sambale (GER)

3. Julien Ançay (SUI)

U20 Women

1. Samantha Bertolina (ITA)

2. Lisa Moreschini (ITA)

3. Caroline Ulrich (SUI)

U20 Men

1. Paul Verbnjak (AUT)

2. Léo Besson (SUI)

3. Matteo Sostizzo (ITA)

U18 Women

1. Antonia Niedermaier (GER)

2. Louise Trincaz (FRA)

3. Manuela Pedrana (ITA)

U18 Men

1. Jérémy Muriset (SUI)

2. Jon Kistler (SUI)

3. Nils Oberauer (AUT)