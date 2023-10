Michelin’s best 70 restaurants in Barcelona (Spain, Catalonia) by type of cuisine (alphabet order)

Asian cuisine

Dos Palillos, Elisabets 9, Barcelona 08001, 45 – 110 EUR • Asian cuisine (one star)

American cuisine

Hoja Santa, Avenida Mistral 54, Barcelona 08015, 55 – 75 EUR • Mexican cuisine (one star)

Yakumanka by Gastón Acurio, Valencia 207, Barcelona 08001, 28 – 50 EUR • Peruvian cuisine

Vegetarian cuisine

Xavier Pellicer, Provença 310, Barcelona 08037, 28 – 70 EUR • Vegetarian cuisine

Catalan cuisine

Panot, Passeig de Gràcia 132, Barcelona 08008, 45 – 85 EUR • Catalan cuisine

Roig Robí, Seneca 20, Barcelona 08006, 40 – 66 EUR • Catalan cuisine

Pur, Passatge de la Concepció 11, Barcelona 08008, 65 – 100 евро • Catalan cuisine

Petit Comitè, Passatge de la Concepció 13, Barcelona 08007, 45 – 80 EUR • Catalan cuisine

Classic cuisine

Via Veneto, Ganduxer 10, Barcelona 08021, 65 – 130 EUR • Classic cuisine (one star)

Creative cuisine

ABaC, Avenida del Tibidabo 1, Barcelona 08022, 225 евро • Creative cuisine (three stars)

Cocina Hermanos Torres, Taquígraf Serra 20, Barcelona 08029, 104 – 185 EUR • Creative cuisine (two stars)

Lasarte, Mallorca 259, Barcelona 08008, 150 – 260 EUR • Creative cuisine (three stars)

Moments, Passeig de Gràcia 38-40, Barcelona 08007, 150–189 EUR • Creative cuisine (two stars)

Cinc Sentits, Entença 60, Barcelona 08015, 109 – 129 EUR • Creative cuisine (two stars)

Disfrutar, Villarroel 163, Barcelona 08036, 155 – 195 EUR • Creative cuisine (two stars)

Hisop, Passatge de Marimon 9, Barcelona 08021, 60–70 евро • Creative cuisine (one star)

Xerta, Corsica 289, Barcelona 08008, 38–120 EUR • Creative cuisine (one star)

Enigma, Sepúlveda 38-40, Barcelona 08015, 220 EUR • Creative cuisine (one star)

Caelis, Via Laietana 49, Barcelona 08003, 42–135 EUR • Creative cuisine (one star)

Berbena, Minerva 6, Barcelona 08006, 30–35 евро • Creative cuisine

Uma, Mallorca 275, Barcelona 08008, 96 EUR • Creative cuisine

Manairó, Diputació 424, Barcelona 08013, 60–80 EUR • Creative cuisine

Seafood

Estimar, Sant Antoni dels Sombrerers 3, Barcelona 08003, 80 – 150 EUR • Seafood

Meat & Grill

Bardeni-Caldeni, Valencia 454, Barcelona 08013, 40 – 70 EUR • Meet & Grill

Modern cuisine

Angle, Aragó 214, Barcelona 08011, 145 EUR • Modern cuisine (two stars)

Alkimia, Ronda San Antoni 41, Barcelona 08011, 73 – 170 EUR • Modern cuisine (one star)

Hofmann, La Granada del Penedès 14-16, Barcelona 08006, 42 – 82 EUR • Modern cuisine (one star)

Oria, Passeig de Gràcia 75, Barcelona 08008, 45 – 120 EUR • Modern cuisine (one star)

Aürt, Paseo del Taulat 262-264, Barcelona 08019, 98 EUR • Modern cuisine (one star)

Tram-Tram, Major de Sarrià 121, Barcelona 08017, 35 – 60 EUR • Modern cuisine

Taverna Oniric, Industria 79, Barcelona 08025, 30 – 42 EUR • Modern cuisine

Barra Alta, Laforja 11, Barcelona 08006, 41 – 65 EUR • Modern cuisine

Windsor, Còrsega 286, Barcelona 08008, 55 – 75 EUR • Modern cuisine

Gresca, Provença 230, Barcelona 08036, 25 – 70 EUR • Modern cuisine

Mediamanga, Aribau 13, Barcelona 08011, 40-70 EUR • Modern cuisine

Nectari, València 28, Barcelona 08015, 38 – 110 EUR • Modern cuisine

Cruix, Entença 57, Barcelona 08015, 28 – 35 EUR • Modern cuisine

Ten’s, Avenida Marqués de l’Argentera 11, Barcelona 08003, 25 – 58 EUR • Modern cuisine

Montiel, Flassaders 19, Barcelona 08003, 40 – 75 EUR • Modern cuisine

Torre d’Alta Mar, Paseo Joan de Borbó 88, Barcelona 08039, 39 – 100 EUR • Modern cuisine

Mediterranean cuisine

Bistro Bilou, Pau Claris 85, Barcelona 08001, 30 – 79 EUR • Mediterranean cuisine

Dos Pebrots, Doctor Dou 19, Barcelona 08001, 40 – 90 EUR • Mediterranean cuisine

La Balsa, Infanta Isabel 4, Barcelona 08022, 35 – 60 EUR • Mediterranean cuisine

Fusion

Pakta, Lleida 5, Barcelona 08004, 120 EUR • Fusion (one star)

Tunateca Balfegó, Avenida Diagonal 439, Barcelona 08036, 50 – 65 евро • Fusion

La Mundana, Vallespir 93, Barcelona 08014, 25–37 EUR • Fusion

Slow & Low, Comte Borrell 119, Barcelona 08015, 68 – 90 EUR • Fusion

Direkte Boqueria, Les Cabres 13, Barcelona 08001, 50 – 80 EUR • Fusion

Traditional cuisine

Saó, Cesare Cantù 2, Barcelona 08023, 23–50 EUR • Traditional cuisine

Vivanda, Major de Sarrià 134, Barcelona 08017, 28 – 35 EUR • Traditional cuisine

Be So, Plaza de Pius XII 4, Barcelona 08028, 70 – 95 EUR • Traditional cuisine

Paco Meralgo, Muntaner 171, Barcelona 08002, 38–120 EUR • Traditional cuisine

Nairod, Aribau 141, Barcelona 08001, 35 – 45 EUR • Traditional cuisine

Jardín del Alma, Mallorca 271, Barcelona 08008, 55 – 65 EUR • Traditional cuisine

Mont Bar, Diputació 220, Barcelona 08001, 20–50 EUR • Traditional cuisine

Bodega Sant Antoni Gloriós, Manso 42, Barcelona 08015, 10–16 евро • Traditional cuisine

La Barra de Carles Abellan, Plaza de la Rosa dels Vents 1, Barcelona 08039, 50 – 95 EUR • Traditional cuisine

Japanese cuisine

Koy Shunka, De Copons 7, Barcelona 08002, 60 – 139 EUR • Japanese cuisine (one star)

99 sushi bar, Tenor Viñas 4, Barcelona 08021, 55 – 99 EUR • Japanese cuisine

Majide, Tallers 48, Barcelona 08001, 30 – 68 EUR • Japanese cuisine

Kak Koy, Ripoll 16, Barcelona 08002, 20 – 60 EUR • Japanese cuisine

